Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Compartimentului Rutier Gherla au depistat miercuri, 27 noiembrie, in jurul orei 14, un barbat de 49 de ani, din Baița, in timp ce conducea un autoturism marca Fiat pe strada Clujului, aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Omul circula dinspre bariera, pe strada Horea, stapanind cu greu…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul dinspre Campulung Moldovenesc spre Suceava. Andrei, un tanar de 31 de ani conducea o mașina deși nu avea permis, a intrat pe contrasens și a lovit puternic un autoturism care circula regulamentar.

- Un timișorean face apel la cetațeni pentru depistarea unui șofer care i-a lovit baiețelul pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului.Iata postarea de pe Facebook a omului: Accident trecere de pietoni dupa podul din Calea Sagului spre oras , prima trecere mica . –– Fiul meu a fost…

- Polițiștii timișoreni au reușit, ieri, identificarea șoferului care a provocat gravul accident de circulație de pe strada Crizantemelor din Timișoara și a fugit. Va reamintim ca, joi seara, la intersecția strazii Crizantemelor cu strada Preyer, un microbuz a patruns pe culoarea roșie a semaforului și…

- Un galatean este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce s-a urcat baut la volan si a pierdut la un moment dat controlul directiei, acrosand un alt autovehicul.

- Un tanar in varsta de 27 de ani a ajuns la spital dupa un accident care a avut loc in aceasta dupa-amiaza la intersecția strazilor Popa Șapca și Aristide Demetriade, in Timișoara. Coliziunea s-a produs dupa ce un barbat in varsta de 54 de ani, care conducea dinspre Iulius Mall spre Punctele Cardinale,…

- Un șofer, in varsta de 46 de ani, din Baia Mare, județul Maramureș, a lovit cu mașina gardul unei școli și un autoturism parcat, iar apoi a fugit. Cand l-au gasit, polițiștii au constatat ca barbatul avea o alcoolemie de 1,21 mg/l, dar nu avea permis de conducere, potrivit Mediafax.Politistii…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost prins, joi dimineața, la volan cu o alcoolemie de 1,03mg/l alcool in aerul expirat pe o strada din Timișoara, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Timiș, barbatul a fost depistat in trafic, joi dimineața, in timp ce conducea o mașina pe strada…