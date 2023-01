Stiri pe aceeasi tema

- Un aradean de 41 de ani s-a crezut la raliu, dar circula de fapt doar pe strazile din municipiul Arad. El a fost prins conducand cu 141 km/ora prin oraș. Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, in seara zilei de 21 ianuarie a.c., un autoturism care se deplasa pe strada Eugen Popa, din…

- Șofer baut, prins ca circula cu atoturismul cu o viteza de 117 km prin localitatea Perșinari, la data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe raza localitații Perșinari, un autoturism, condus de un barbat de 21 de ani, in timp ce se deplasa cu viteza de 117 km/h. …

- Un tanar de 24 de ani a ramas fara permis pentru patru luni, dupa ce a gonit cu 134 de kilometri pe ora, in localitate. La data de 14 ianuarie a.c, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat pe raza localitații Traian, un conducator auto de 24 de ani, din comuna […] Articolul…

- PRINS Politistii de frontiera din cadrul Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, desi nu a obtinut niciodata acest drept. In data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul…

- Un barbat de 32 de ani, din Tarnova, județul Arad. a fost surprins in timp ce conducea mașina cu 158 de kilometri pe ora pe un drum unde viteza maxima legala este de 90 de kilometri pe ora. Acesta a ramas fara permis de conducere pentru urmatoarele 3 luni

- In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri buzoieni au au inregistrat 14 de autovehicule ce se deplasau cu viteze mai mari decat limitele maxime admise, iar impotriva a 12 conducatori auto s-a luat, pe langa sanctiunea contraventionala, si masura complementara a retinerii permisului de conducere pentru…

- Un tanar reținut de poliție dupa un accident cu victima, a fost testat pozitiv la cinci droguri, printre care cocaina și opiu. Barbatul fugise de la locul accidentului dupa ce a lovit o femeie pe o strada din Baia Mare. Tanarul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, așa ca aceștia au pornit in urmarire.…

- Viteza excesiva pe D.J.709 C Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Arad, politistii Serviciului Rutier au depistat astazi, 04 noiembrie a.c., in jurul orei 12.16, un barbat de 50 de ani, din localitatea Giroc, judetul Timis, care conducea un autoturism pe D.J.709, in afara localitatii Siria, fiind…