- Politistii din Mures au deschis o ancheta dupa ce, in urma cu peste o saptamana, mai multe persoane s-au batut in strada, in orasul Reghin. In imaginile care surprind incidentul se vede cum cei implicati in bataie smulg cosurile stradale pentru gunoi, folosindu-le pe post de arme, iar unul dintre…

- Politistii de frontiera de la Aeroportul Otopeni au depistat trei cetateni bulgari, in zona de tranzit a aeroportului, cu 29.600 tigarete si 2,4 kilograme de tutun, nedeclarate autoritatilor."La data de 9 aprilie, la nivelul aeroportului Otopeni a fost organizata o actiune de prevenire si combatere…

- Politistii au deschis o ancheta, dupa ce un elev a fost agresat de un coleg, in apropierea unui unitati de invatamant din municipiul Tulcea.Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca politistii s-au sesizat in urma aparitiei unor imagini in care…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca in cursul zilei de sambata prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, aproximativ 171.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste…

- Un moldovean a fost fugarit de politisti cu cainele de urma, dupa ce iesise din Prut incarcat cu tigari. A fost prins, ud si plin de noroi, dupa ce a cazut intr-un parau, in apropiere de Podu Hagiului. Judecatorii moldoveni l-au condamnat pentru trecerea frauduloasa a frontierei. Cei romani, pentru…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, luni, la controlul de frontiera un autoturism care figura in bazele de date ca fiind furat din Muntenegru, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al…

- Un ucrainean, in varsta de 47 de ani, a incercat sa treaca raul Nistru, cu o barca gonflabila, din Ucraina in Republica Moldova. Incidentul s-a intamplat joi, 16 februarie, in jurul orei 18:30, cand barbatul a incercat sa traverseze ilegal frontiera de stat. „Individul a fost observat in timp ce trecea…

- Polițiștii din Orhei au prevenit lovirea unei eleve pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc luni, 31 ianuarie, pe strada 31 August din Orhei. Deplasandu-se cu automobilul de serviciu, polițiștii au oprit in dreptul unei treceri de pietoni, pentru a lasa o eleva sa treaca drumul. Dupa staționare,…