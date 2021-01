Astfel, la data de 18 ianuarie, barbatul, de 57 ani, din comuna Voinesti, in timp ce ar fi condus un auto pe DJ 248 A, in localitatea Voinesti, ar fi accidentat usor un barbat de 37 ani, apoi si-ar fi continuat deplasarea. In urma verificarilor si investigatiilor efectuate de politisti, barbatul care ar fi condus autoturismul a fost identificat si condus la sediul Politiei pentru cercetari. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, barbatul a fos (...)