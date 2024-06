Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a surprins familia din plin atunci cand rudele au vazut ce parastas a putut sa faca aceasta pentru regretatul sau soț. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, starnind numeroase reacții.

- O mașina fara șofer a creat agitație in parcarea din Piața Unirii, Cluj-Napoca. Șoferul a uitat sa traga frana de mana, iar mașina s-a pornit singura blocand aleea de acces și ”parcandu-se singura” in mașina din fațaUn incident a avut loc in aceasta seara in parcarea din Piața Unirii din Cluj-Napoca.…

- VIDEO | Ce spun primele persoanele care au intervenit la locul tragediei de la Petrești: ”Șoferul striga sa il scoatem din mașina, dar nu am putut face nimic” Ce spun primele persoanele care au intervenit la locul tragediei de la Petrești: ”Șoferul striga sa il scoatem din mașina, dar nu am putut face…

- Politistii de frontiera din Turnu Magurele au descoperit, in remorca unui ansamblu rutier, 9.900.000 de tigarete, fara marcaje fiscale. In PTF Turnu Magurele s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, un bulgar de 65 ani, conducand un ansamblu rutier inmatriculat in Bulgaria. Polițiștii de frontiera…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 18 si 21 de ani au ajuns la spital, marti, dupa ce autoturismul in care se aflau a derapat, a lovit doua indicatoare rutiere, un stalp de beton si s-a oprit in gardul unui imobil. Soferul a fost ranit grav, neputand fi testat pentru consum de alcool si substante…

- Traficul este blocat, sambata, pe drumul national DN2 (E85), la Marasesti, dupa ce o cisterna cu etanol inmatriculata in Republica Moldova s-a rasturnat pe carosabil. Șoferul a fost declarat decedat dupa ce a fost descarcerat, informeaza ISU Vrancea.

- Un barbat accidentat mortal, miercuri dimineata, cand traversa neregulamentar strada Halelor din București. Un pieton a fost spulberat de o mașina. Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre un om al strazii, in varsta de 35 de ani Din nefericire, conducatorul autoturismului nu a mai putut…

- O șoferița s-a plans pe acțiunile unui alt șofer, care conducea un automobil BMW și care i-ar fi blocat intenționat calea, iar apoi ar fi numit-o cu cuvinte necenzurate. Imaginile video cu momentul au fost postate pe un canal de Telegram.