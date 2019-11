Un șofer brașovean a încălcat, la Sibiu, toate regulile de circulație! Putea sfârși tragic La data de 11 noiembrie, in jurul orei 15,30, pe DN 7C, in afara localitații Carțișoara, in timp ce conducea un autoturism, un brașovean in varsta de 38 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale. Din verificarile efectuate de catre polițiști s-a constatat ca brașoveanul ar fi sustras autoturismul de pe raza localitații Carțișoara, conducandu-l apoi spre DN 1, aceasta in condițiile in care nu deține permis de conducere. Mai mult decat atat, testarea sa alcoolscopica a rezultat intr-o concentrație… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere dupa ce politistii au constatat ca acesta nu avea dreptul de a sofa, dar a incercat sa scape de raspunderea penala intr-o maniera originala.

- O femeie de 30 de ani și copilul ei in varsta de 7 ani au murit, joi seara, dupa un accident petrecut in localitatea Carțișoara, pe Transfagarasan, transmite Mediafax. Un al doilea copil a fost grav ranit și dus de urgența la spital.

- Ieri, 20 octombrie 2019, in jurul orei 01.45, pe DN 67 C, in afara localitații Capalna, un tanar de 25 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba a pierdut controlul asupra acestuia, rasturnandu-se in afara carosabilului.…

- Astazi, 17 octombrie 2019, in jurul orei 00:30, pe DN 1, in afara localitații Santimbru, un barbat de 47 de ani, din județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism, s-a angajat in depașire, intr-o zona in care aceasta manevra este interzisa prin indicator rutier și marcaj pe carosabil, intrand…

- La data de 11.10.2019, ora 23:55, un barbat de 21 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice rezultat 0,34 mg l alcool pur in aerul expirat si fara a poseda permis de conducere, a condus o motocicleta, pe DN 22 in afara localitatii Tariverde, dinspre Tulcea catre Constanta si ajungand…

- Un barbat din Puchenii Mari s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. In noaptea de 17/18 septembrie a.c., in jurul orelor 01:10, polițiști din cadrul Secției de Poliție nr.1 Ploiești, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Rurale Feldioara, Postul de Poliție Prejmer, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat. In fapt, la data…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. ,,In fapt, un barbat, in varsta de 34 ani, care a condus…