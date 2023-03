Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui barbat de 61 de ani, la Bacova, județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase alcool. Barbatul avea o alcoolemie de peste unu la mie.

- Nr. 41 din 7 Martie 2023 BULETIN INFORMATIV 7 MARTIE 2023 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE La data de 6.03.2023, in jurul orei 20:40, politistii orasului Buzias au oprit pentru control in localitatea Bacova, din judetul Timis, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 61 de ani. In urma testarii…

- Accident de circulație mai puțin obișnuit in aceasta dupa-amiaza, intr-o localitate din timiș. Conform polițiștilor, un tanar in varsta de 22 de ani a condus un autoturism pe DJ593A, in localitatea Sanmartinul Maghiar, dinspre Uivar catre Sanmartinul Sarbesc, iar la un moment dat a pierdut controlul…

- Inca un șofer drogat a fost depistat, in trafic, pe DN 68 A, de polițiștii din Faget. Marți, 14 februarie, in jurul orei 13:20, polițiștii orașului Faget și cei ai Secției 10 Poliție Rurala Faget au oprit pentru control, pe DN 68 A, in localitatea Margina, un autoturism condus de un barbat…

- Un tanar, care s-a urcat drogat la volan, a fost protagonistul unei intamplari nedorite. La un moment dat, masina in care se afla impreuna cu doi amici a plonjat in lacul de acumulare Batca Doamnei din Piatra Neamt. In acest caz, politistii au intocmit un dosar penal. Zona pitoreasca a acumularii din…

- Un barbat de 38 de ani din Timișoara s-a ales cu dosar penal, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui echipaj de poliție și a pornit intr-o cursa nebuna. In incercarea de a scapa de agenții de la Rutiera, barbatul a lovit șapte mașini parcate. Oamenii legii au aflat, ulterior, ca barbatul nu…

- Goana pe strazi finalizata cu accident, la Sannicolau Mare. Un tanar de 19 ani a intrat cu mașina intr-un stalp in timp ce incerca sa scape de polițiștii care il urmareau pentru ca nu a oprit la semnale. Era drogat, nu are permis de conducere, iar mașina avea montate numere false.

- In perioada 9 – 11 decembrie, la Punctul de Trecere al Frontierei Cenad, polițiștii de frontiera au constatat mai multe situații in care cetațeni romani nu posedau documentele corespunzatoare pentru a conduce vehiculele la volanul carora se aflau. „In data de 9 decembrie s-a prezentat pentru controlul…