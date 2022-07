Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul volanului in urma unei depasiri, in incercarea de a evita un biciclist. Autoturismul s-a rasturnat, iar patru persoane au ajuns la spital.

- In aceasta dupa amiaza, un barbat, in varsta de 71 de ani, din Braila, in timp ce conducea un vehicul pe bulevardul Dorobantilor, dinspre strada Dianei catre Piata Mare, ar fi pierdut controlul volanului si a lovit refugiul de tramvai, rasturnandu se.In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala…

- ACCIDENT pe DN 1, intre Cunța și Sebeș. Un șofer a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina Un accident rutier s-a produs marți, pe DN 1, intre Cunța și Sebeș. Un barbat din Sebeș a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2022, in jurul orei 17:00,…

- Un adolescent de 16 ani, din Bistrița-Nasaud, s-a rasturnat in afara parții carosabile in urma unui accident rutier violent. Tanarul ar fi sustras o autoutilitara in „scop de folosința”.„Un tanar in varsta de 16 ani, din județul Bistrița-Nasaud, care ar fi sustras o autoutilitara in scop de folosința,…

- Accident grav in Timisoara. Un barbat in varsta de 72 de ani a condus un autoturism pe Calea Aradului din Timișoara, pe banda 1, catre Arad,iar la un moment dat a efectuat manevra de intoarcere

- Accident rutier la Ciumbrud: Șofer de 26 de ani, BEAT la volan, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat și s-a rasturnat Accident rutier la Ciumbrud: Șofer de 26 de ani, BEAT la volan, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat și s-a rasturnat Un accident rutier a avut loc in noaptea de 8…

- Un accident grav a avut loc pe Austostrada Soarelui, in sensul de mers dinspre București spre Constanța. Un șofer a pierdut controlul mașinii, a rupt parapeții și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea drumului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii ialomiteni au intervenit duminica dimineata, 1 mai, pentru salvarea unui barbat care s-a rasturnat cu masina, la iesirea din localitatea Amara. Victima a fost transportata la spitl pentru ingrijiri medicale.