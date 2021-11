Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 noiembrie 2021, ca urmare a denunțului unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul Rutier, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov,…

- O femeie a fost ridicata de poliție, dupa ce anchetatorii au descoperit ca a vrut sa dea foc unui magazin de electrocasnice, in urma cu cinci zile. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate in incinta magazinului din sectorul 6 al București se vede cum suspecta se plimba printre rafturi,…