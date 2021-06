Un șofer beat din Vaslui a lovit cu mașina doi polițiști. Agenții au ajuns la spital Doi polițiști din municipiul Huși, județul Vaslui, au ajuns, luni seara, la spital, dupa ce au fost loviți de o mașina condusa de un șofer beat. Doi polițiști au oprit pentru control un autoturism, marca Mercedes-Benz. In momentul in care unul dintre agenți s-a apropiat de șofer cu aparatul etilotest, acesta a devenit recalcitrant și […] The post Un șofer beat din Vaslui a lovit cu mașina doi polițiști. Agenții au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

