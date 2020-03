Un șofer beat, din Iclod, a lovit cu mașina un stâlp. Ce alcoolemie avea Sambata, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj–Napoca, Biroul Rutier, au depistat un conducator auto, din comuna Iclod, aflat sub influența alcoolului. Cel in cauza, un tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Iclod, in timp ce se deplasa pe strada Oasului din municipiul Cluj –Napoca, dinspre gara spre cartierul Iris, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba ușoara la dreapta, a pierdut controlul autovehiculului, a patruns pe sensul opus și a lovit un stalp, rezultand pagube materiale. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de peste 0,80 mg/l… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

