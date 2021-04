Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de ieri, 29 martie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au prins, in flagrant delict, pe un barbat de 44 de ani, din comuna Radești, in timp ce transporta, cu o autoutilitara, doi baloți de furaje, cu o greutate totala de 500 de kilograme, pe care i-ar fi sustras de pe un…

- In data de 20 martie, la ora 12.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa, au identificat in trafic, in centrul localitații Odești, un autoturism, condus de un barbat de 59 ani din Baia Sprie. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca numarul de circulație provizoriu…

- La data de 14 martie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața de un barbat de 69 de ani, din comuna Șugag, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.7 Malini au primit spre executare Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii din data de 04.03.2021, emis de catre Judecatoria Falticeni, privind pe un barbat in varsta de 41 ani, din com. Cornu Luncii, sat Baișești, prin care a fost condamnat la pedeapsa…

- Polițiștii care s-au deplasat imediat la fața locului, au constatat ca in accident a fost implicat un autoturism, condus de o femeie, de 53 de ani, din municipiul Galați, care, circuland pe strada respectiva, ar fi lovit doi polițiști care se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, dirijand circulația…

- La data de 9 februarie 2021, in jurul orei 10.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 48 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Ieri, 03 februarie, orele 06.40, polițiștii Secției 6 Sarasau aflandu-se in serviciul de patrulare, au oprit un autobuz pentru control. La volanul acestuia a fost identificat un barbat de 52 de ani din Rona de Sus. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Polițiștii din cadrul Secției 15 Poliție Rurala Vatra Dornei au fost sesizati la 112 ca pe raza comunei Iacobeni a avut loc un accident rutier. Cu ocazia deplasarii la fata locului, pe raza comunei Iacobeni sat Iacobeni, polițiștii au identificat un autoturism care se afla in afara parții carosabile…