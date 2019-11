Stiri pe aceeasi tema

- Dimineata cu ghinion pentru un conducator auto. Un sofer a ramas fara roti de la masina, dupa ce acesta si-a parcat automobilul in curtea casei. Incidentul s-a petrecut in cartierul Telecentru din Capitala.

- Circulația mijloacelor de transport public este modificata, in perioada 11 – 15 octombrie, pentru a permite buna desfașurare a activitaților din cadrul Sarbatorilor Iașului 2019. Astfel, in intervalul menționat, pe traseele 5 și 19 autobuzele circula ingreunat, insa, in funcție de necesitați, pot fi…

- Astfel, in intervalul mentionat, pe traseele 5 si 19 autobuzele circula ingreunat, insa, in functie de necesitati, pot fi deviate pe Bd. Nicolae Iorga, pe tronsonul Podu-Ros - Podul de Piatra, cu iesire la Gara Internationala dinspre Bd. Dimitrie Cantemir. Marti, 15 octombrie, mai multe trasee de tramvai…

- Autoturismul este avariat serios. De asemenea si TIR-ul are probleme la motor si nu poate fi scos pe strada cu usurinta. Incidentul nu s-a soldat cu victime, nici unul dintre conducatorii auto nu au consumat bauturi alcoolice. Soferul TIR-ului, care mergea spre Gara sustine ca autoturismul i-a aparut…

- Un accident rutier s-a produs, duminica la orele pranzului, pe raza localitații clujene Aghireșu Fabrici. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza in curba, a ajuns pe contrasens, a ieșit de pe șosea și a avariat doua garaje și autoturismele din acestea. Avariata serios a fost și mașina care a lovit…

- O ploaie cu grindina a facut prapad in regiunea Cernauti din Ucraina. Zeci de masini si case au fost avariate de bucatile de gheata de marimea unui ou de gaina.Locuitorii se plang ca grindina le-a compromis si o mare parte din culturile agricole. Ploaia a durat 40 de minute.

- Scandal de proportii in cartierul Bariera Bucuresti din sudul Ploiestiului! Mai multe masini au fost avariate, dupa ce de la geamul unui apartament din blocul 5A au fost aruncate mai multe obiecte contondente, inclusiv ghivece de flori sau moloz. Vecinii au chemat Politia si povestesc ca totul ar fi…

- In intervalul ianuarie - iulie 2019, din numarul total de inmatriculari inregistrate in Romania, 258.005 unitati sunt rulate (scadere de aproape 6%, comparativ cu primele sapte luni din 2018), iar 94.826 de exemplare sunt autoturisme noi (+25,97%). In ceea ce priveste inmatricularile de…