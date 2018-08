Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu un copil care conduce o masina au devenit virale pe internet. Politistii au constatat ca mama copilului a fost cea care i-a dat masina pentru a o conduce. ''In contextul imaginilor si informatiilor aparute in spatiul public referitoare la conducerea unui autoturism de catre un minor…

- Accident mortal in localitatea Savinești din Neamț. Un pieton a murit pe loc, luni dimineața, dupa ce fost spulberat de o mașina, in timp ce traversa. In stare de șoc, șoferul a sunat la 112 și a spus ca a ucis un om. Pensionarul de 80 de ani n-a avut nicio șansa, dupa ce a fost izbit in plin pe trecerea…

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax. Potrivit polițiștilor,…

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Doua sacose pline cu lire sterline au fost gasite de politisti intr-o masina care s-a rasturnat, in timpul noptii de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din judetul Dambovita. Soferul, care era singur in masina, a murit in urma accidentului.

- Un sofer care s-a rasturnat cu masina, miercuri, în municipiul Râmnicu Sarat, judetul Buzau, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, a reusit sa salveze pasagerii din autoturism, dupa care a murit, scrie realitatea.net. Soferul, în vârsta de 65 de ani,…

- Urmarire ca in filme in București. Polițiștii au pornit pe urmele unui șofer care nu a oprit la semnal, iar la un moment dat, conducatorul autoturismului a abandonat mașina și s-a aruncat in raul Dambovița. A fost prins de oamenii legii și dus la secție. Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei…

- Un roman care s-a intors din Italia a ramas fara masina de 4.000 de euro la granita. Politistii de la frontiera au descoperit ca autoturismul, marca Audi A3, condus de cetateanul roman, era cautat de autoritatile din Italia. Soferul, un bistritean de 30 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…