- Doua persoane au fost transportate la spital, dupa ce un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat pe drumul Timișoara-Moravița. Un șofer de 21 de ani conducea, luni seara, mașina din direcția Moravița spre Timișoara. La Voiteg a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rasturnat. Șoferul…

- Trei persoane sunt internate la spital cu suspiciune de toxiinfecție alimentara, dupa ce au mancat preparate de la o macelarie din Alba Iulia. Pe langa acestea, alte cateva s-au prezentat la spital cu simptome asemanatoare, insa au refuzat internarea, potrivit Mediafax.Direcția de Sanatate…

- Patru persoane au ajuns, joi, la spital, dupa ce autobuzul in care se aflau a intrat in curtea unei case de pe DN 26, din cauza vitezei excesive, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, autobuzul facea curse regulate Beresti-Galati,…

- Un accident grav, cu doi morți, s-a produs joi dimineața pe drumuldintre Timișoara și Sannicolau Mare. Doua mașini s-au ciocnitfrontal, dupa ce șoferul uneia dintre ele a circulat cu vitezaexcesiva și a patruns pe contrasens, intr-o curba. Acesta adecedat, alaturi de femeia care se afla pe bancheta…

- Accident intre Utvin și Sanmihaiu Roman. Impactul a avut loc intre un autoturism și un camion. Șoferul mașini care a ricoșat in afara carosabilului a ramas incarcerat. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de joi, pe DJ 591, intre localitațile Utvin și Sanmihaiu Roman. La locul intervenției s-au…

- Saptamana s-a sfarșit prost pentru o tanara din Timișoara, care a fost ranita și transportata la spital, in urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut din cauza unui șofer care nu a cedat trecerea. Șoferul vinovat conducea pe strada Mihail Jora, iar cand a intrat pe bulevardul Eroilor, nu a…

- Doi tineri au ajuns la spital duminica noaptea, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp. Șoferul, un barbat din comuna Mihalț, nu avea permis și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 decembrie 2019, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala…

- A ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat o conserva de pește. Un barbat din Iași se afla in coma și a fost diagnosticat cu o boala severa, contactata dupa consumul acelui aliment. Se numește botulism și medicii spun ca este extrem de periculoasa.