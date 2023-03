Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc ieri, in jurul orei 16:30, pe DJ161 D, in localitatea Nireș. Din primele date s-a constatat ca un tanar in varsta de 19 ani, care circula cu autoturismul inspre municipiul Dej, intr-un viraj la stanga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea…

- Un accident rutier a avut loc ieri, in jurul orei 16:30, pe DJ161 D, in localitatea Nireș. Din primele date s-a constatat ca un tanar in varsta de 19 ani, care circula cu autoturismul inspre municipiul Dej, intr-un viraj la stanga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea…

- Accident de circulație mai puțin obișnuit in aceasta dupa-amiaza, intr-o localitate din timiș. Conform polițiștilor, un tanar in varsta de 22 de ani a condus un autoturism pe DJ593A, in localitatea Sanmartinul Maghiar, dinspre Uivar catre Sanmartinul Sarbesc, iar la un moment dat a pierdut controlul…

- La data de 5 februarie 2023, in jurul orei 21,00, polițiștii din Zlatna au intervenit pe strada Paraul Roșu din Zlatna, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuat de polițiști, a rezultat ca un barbat de 46 de ani, din comuna Almașu…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs luni dimineața pe centura Apahida-Valcele. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 05.20. Din primele date, s-a stabilit ca un tanar de 29 de ani, din comuna Ceanu Mare, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism din direcția…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș ” al județului Satu Mare, au intervenit, in aceasta seara, sambata, 7 ianuarie, la un accident rutier petrecut pe DJ 192, la ieșirea din localitatea Medieșu Aurit. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și…

- Sambata noaptea un accident rutier intre doua mașini s-a produs in localitatea Valcele. Din primele informații, mașina conducatorului auto din Turda, aflat sub influența bauturilor alcoolice s-a rasturnat.La data de 7 ianuarie, in jurul orei 23.50, polițiștii au identificat un conducator auto in…