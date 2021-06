Un șofer beat a lovit cu mașina doi polițiști şi a fugit Un șofer cu alcoolemie mare a lovit doi polițiști in timp ce incerca sa scape de agenți. Polițiștii au ajuns la spital, iar șoferul este cercetat penal, scrie Digi24 , citand Mediafax. Incidentul s-a produs luni seara, pe o strada din Huși, in momentul in care doi agenți de poliție din cadrul Poliției Municipiului Huși au oprit un autoturism, pentru control. Polițiștii au solicitat testarea cu aparatul etilotest, insa barbatul de 44 de ani a refuzat, a devenit recalcitrant, a pornit autoturismul și i-a lovit pe cei doi polițiști. Reprezentanții Sindicatului Europol spun ca, in momentul demarajului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

