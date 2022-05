Un șofer beat a lovit aproape 60 de mașini parcate Un șofer in varsta de 44 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce, beat fiind, a avariat aproape 60 de mașini parcate pe mai multe strazi din orașul Brașov. Duminica dimineața, in jurul orei 5:25, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin 112 ca un barbat ar provoca distrugeri mai multor […] Articolul Un șofer beat a lovit aproape 60 de mașini parcate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

