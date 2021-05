Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier a observat pe DN 17 dinspre Stroiești spre Suceava, in fata unei societati comerciale, un autoturism intrat in șanțul de la marginea drumului. Langa autoturism a fost identificat conducatorul auto, un barbat de 33 de ani din municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat de politisti […] The post Un șofer beat a intrat cu mașina intr-un șanț la Stroiești. Omul a refuzat recoltarea de probe biologice first appeared on Suceava News Online .