Un şofer beat a intrat cu ­maşina în parapeţii ­despărţitori de pe DN1, la Băneşti V.S. Un accident care ar fi putut avea urmari extrem de grave a avut loc la miezul nopții de sambata spre duminica, pe DN1, pe raza comunei Banești. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat ca un autoturism condus de un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Banești, care se deplasa pe direcția Ploiești catre Brașov, a intrat in parapeții desparțitori, ulterior ieșind de pe partea carosabila in dreapta sensului sau de deplasare. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii de la Rutiera l-au testat pe șoferul autoturismului, iar aparatul a indicat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur in aerul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești- Biroul Rutier au fost sesizați despre faptul ca pe strada Mihai Bravu din municipiu a avut loc un accident rutier. Deplasați la fața locului, din primele verificari, polițiștii au constatat faptul…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Serviciului Ruier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe DN1, KM 79+600, in afara localiații Baicoi, pe direcția Ploiești catre Brașov s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme conduse de trei barbați…

- Un tanar s a aruncat din masina luni, 6 iunie, pe DN1, in judetul Prahova.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN1 ndash; Centura Vest Ploiesti, la kilometrul 64 500 metri, un barbat de 22 ani, pasager dreapta fata, s a aruncat din autoturismul in care se afla.Acesta…

- Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, in zona intersectiei Calea Calarasi-strada Agricultori, din Bucuresti. Un politist de la Brigada Rutiera aflat pe motocicleta a ajuns la spital dupa ce a intrat in coliziune cu o mașina, informeaza Brigara Rutiera, citata de Agerpres . In urma incidentului, traficul…

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 21.30, pe DN1A, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri care au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Targșoru Vechi, in dreptul KM 57+600, in satul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza luni, 25 aprilie, ca traficul este intens la aceasta ora, pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, astfel ca s a format coloana de la iesirea din Predeal catre centrul statiunii Busteni tronsonul kilometric 139 ndash; 132 , pe sensul…

- In cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier, polițiștii rutieri din Nasaud au oprit in trafic, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Fedru. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv in cazul substanței metamfetamina…

- Traficul pe DN1, dinspre Brasov spre Ploiesti este blocat, la aceasta ora, din cauza unui accident rutier grav, produs in dreptul localitatii Banesti. Potrivit primelor informatii oferite de IJP Prahova, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers, rasturnandu-se…