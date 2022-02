Stiri pe aceeasi tema

- Haos total intr-un oraș din sudul Germaniei, unde un TIR condus de un șofer beat a lovit peste 30 de mașini. Incidentul a declanșat și un incendiu, care a distrus mai multe autoturisme și a afectat o cladire, informeaza Digi24.ro .

- Un barbat de 71 ani din Dornești conducea autoturismul pe D.N. 17 A, pe raza comunei de domiciliu, moment in care a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de catre un barbat de 54 ani, din Marginea. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 71 de ani a fost proiectat intr-un…

- Un accident de circulație in care au fost implicate trei autovehicule și un barbat a fost ranit s-a produs marți, la ieșirea din localitatea Baciu, județul Cluj. Evenimentul s-a produs in jurul orei 12.20, pe DN1F E81, la ieșire din Baciu. Din primele informații, conducatorul unei autoutilitare, un…

- 874 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Revelion si 441 de persoane au fost audiate, reprezentantii politiei spunand ca este un bilant mult mai mic decat cel inregistrat in urma cu doi ani, scrie Le Parisien

- La Munchen - capitala landului federal Bavaria si al treilea oras ca marime din Germania, dupa Berlin si Hamburg -, unde 5000 de manifestanti au protestat miercuri seara impotriva restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, s-au inregistrat acte individuale de violenta impotriva politiei si…

- Potrivit IPJ Argeș, din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca un barbat de 63 de ani, din localitatea Ciomagești, care conducea un autoturism pe DC 187, in localitatea Ciomagești, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor,…

- Un accident grav de circulație a avut loc miercuri in județul Constanța. Trei oameni au murit și altul este in stare critica, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, transmite Mediafax. Accidentul rutier a avut loc intre localitațile Topraisar și Mereni din județul Constanța. In accident au fost…