Stiri pe aceeasi tema

- Patru adolescenți, membri ai unui club de ciclism din Zarnesti, județul Brașov, au fost loviți de un autoturism, marți dimineața, pe strada Mare, in fata sediului Poliției Zarnesti, cei patru fiind transportați la spital. Accidentul s-a produs din cauza ca femeia aflata la volanul mașinii nu s-a asigurat…

- Scuarul din strada București, 68, in fața sediului Direcției cultura a capitalei, are un nou aspect. In acest perimetru au fost instalate mai multe banci și coșuri de gunoi, lucrarile fiind executate in cadrul Proiectului „București, 68 – scuar cultural", care a fost inaintat pentru finanțare din contul…

- Trei autoturisme au intrat in coliziune, pe raza localitații Poșaga din Munții Apuseni, din cauza unui șofer care a condus cu viteza. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe contrasens și s-a izbit de cel care venea din fața, circumstanțe in care șoferul autoturismului…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica au depistat in flagrant un tanar care fura indicatoare rutiere. In data de 31 iulie a.c., polițiștii au depistat in flagrant un tanar de 19 ani din Arad, care, aflandu-se pe strada Dacilor din municipiul Arad, a sustras sase indicatoare rutiere provizorii plasate…

- Un batran de 82 de ani a fost injunghiat de mai multe ori, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Brasov. Batranul a fost transportat in stare grava la spital, in timp ce polițiștii incearca sa dea de urma agresorului. Incidentul șocant a avut loc pe bulevardul Griviței din Brașov. „Este vorba…

- Doi soferi, care circulau cu viteza, au ajuns cu autoturismele pe care le conduceau in santul de pe marginea drumului național 1. Primul accident s-a produs marți, in jurul amiezii, pe DN1, intre Codlea si Vladeni. Un șofer, in varsta de 54 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers și a ajuns…

- Un accident intre un autobuz RAT și alte doua autovehicule a avut loc sambata dupa-amiaza pe Bd.15 Noiembrie. Unul dintre autoturisme a fost blocat intre autobuz și pilonii anti-parcare de pe trotuar. Vinovat de accident ar fi șoferul autobuzului care nu s-a asigurat corespunzator. „Conducatorul unui…

- Asistenta, in varsta de 43 de ani, a fost batuta in noaptea de sambata spre duminica de un pacient recalcitrant, care a imbrancit-o si a lovit-o cu capul de pereti pentru ca nu a fost lasat sa plece din unitatea medicala. "Azi-noapte, in jurul orei 01.45, am fost sesizați cu privire la faptul…