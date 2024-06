Un șofer beat a atacat cu cuțitul un polițist în vamă Un sofer turc este cercetat pentru ultraj si conducere sub influenta bauturilor alcoolice dupa ce a atacat cu cutitul un politist de frontiera din incinta Punctului de Trecere a Frontierei Siret, din judetul Suceava, informeaza Agerpres. Sambata, 22 iunie, in jurul orei 23.30, in PTF Siret, soferul unui TIR – un cetatean turc de 55 de ani – s-a angajat in depasirea coloanei de camioane aflate in asteptare pentru efectuarea formalitatilor de control la iesirea din Romani. La intrarea in perimetrul punctului, un politist aflat in indeplinirea atributiilor de serviciu a intervenit pentru a-l opri.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

