- Un șofer in varsta de 59 de ani, care era beat și drogat, a lovit o femeie și a intrat cu mașina in cinci autoturisme care erau parcate pe strada, in Popești Leordeni, din județul Ilfov. Femeia, care avea 56 de ani, a murit, a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat.

- Accident foarte grav in Constanța, luni seara. Un autocar cu 40 de ucraineni a fost implicat intr-un accident major dupa ciocnirea cu un limitator de pod la Navodari. Sunt cel puțin 10 victime, potrivit anunțului autoritaților. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Citește și: Exploziile din Romania:…

- Un accident in care au fost implicate patru mașini s-a produs miercuri pe Centura București. Cinci oameni au fost raniți, iar traficul prin zona este ingreunat.Accidentul s-a produs pe DNCB, la intersecție cu DN 4, in apropierea orașului Popești Leordeni din județul Ilfov. Centrul Infotrafic…

- La data de 24 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza municipiului. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, pe str. Laminorului, un pieton, de…

- Procurorii DIICOT Bacau cerceteaza penal patru persoane suspectate ca au pus bazele unei grupari profilate pe proxenetism, trafic de persoane si operatiuni cu substante psihoactive. Victimele traficantilor erau obligate sa se prostitueze in Romania in tari precum Belgia sau Germania. Doi dintre suspecti…

- Noi detalii apar in cazul celor doua femei, mama și fiica, gasite moarte, ieri dimineața, in apartamentul in care locuiau impreuna. Mama in varsta de 69 de ani era un fost medic diabetolog, Tatiana Gheneș. Fiica ei avea 46 de ani, relateaza Pro TV. Din primele informații, se iau in calcul ipotezele…