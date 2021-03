Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul, in care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc joi, pe DN 1B, in comuna Valea Calugareasca. In urma testarii s-a stabilit ca șoferul, barbatul de 67 de ani, avea o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat.Acesta a fost transportat la spital și externat in aceeași zi.…

- Un barbat in vatsta de 67 de ani a murit in sediul sectiei de Politie din comuna Valea Calugareasca in timp ce era audiat. Soferul fusese implicat intr-un accident rutier petrecut in Prahova, pe DN1 B.

- Autoritatile romane anunta ca a murit pacientul transportat cu intarziere in Belgia. Constanteanul suferea de arsuri si a plecat pe 29 ianuarie cu o aeronava speciala, la Bruxelles.Acesta a fost transportat cu intarziere dupa ce a fost plimbat prin trei spitale, inclusiv la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa un incident armat care a avut loc într-o clinica din Buffalo, Minnesota, iar o persoana se afla deja în custodia poliției, relateaza USA Today. Incidentul armat a avut loc marți dimineața la Clinica "Allina Health", situata în orasul…

- Un angajat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cu varsta de 29 de ani, a decedat intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata, 11 ianuarie, pe traseul Chisinau – Cimislia, in apropiere de localitatea Bozieni din raionul Hancesti. Acesta se afla intr-un automobil de tip…

- Un sofer din Bucuresti, de 76 de ani, a intrat duminica, 20 decembrie intr-o autospeciala de Politie parcata la intersectia dintre Soseaua Vitan si Soseaua Oltenitei, in sectorul 4 al Capitalei. Conducatorul auto a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat, a informat Antena 3.O autospeciala…

- Momente de panica pentru o șoferița din Bistrița, dupa ce tanara a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in albia unui rau, scrie Ziarul Bistrițeanul. Din fericire femeia nu s-a ales cu rani grave.Incidentul s-a produs chiar in zona Codrisor din municipiul Bistrita. Din cauza gheții de pe drumul…

- Un barbat de 81 de ani a murit duminica, in curtea unei secții de votare din județul Argeș. Incidentul s-a produs in localitatea Teiu. Barbatului i s-a facut rau in curtea secției de votare unde a mers pentru alegerile parlamentare. Medicii de pe ambulanța au incercat sa il resusciteze, dar…