Un șofer băut a oferit 2.800 de lei unui polițist ca să nu-i facă dosar penal La data de 15 februarie 2022, lucratori de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași și Direcția Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iași, au prins in flagrant o persoana fara calitate speciala, in timp ce oferea cu titlu de mita suma de 2.800 de lei unui agent de poliție, pentru a-l determina sa indeplineasca un act contrar atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru distrugerea actelor procedurale pe care le intocmise in cadrul dosarului penal constituit de polițist pentru savarșirea… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

