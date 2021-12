Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Cluj a fost ranit de un șofer care a pornit brusc mașina in timpul unei verificari. In incercarea de a opri mașina, polițiștii au tras trei focuri de arma. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii...

- Urmarire ca in FILME: Polițiștii din Cluj au oprit un șofer baut cu focuri de arma, dupa ce le-a lovit un coleg Urmarire ca in FILME: Polițiștii din Cluj au oprit un șofer baut cu focuri de arma, dupa ce le-a lovit un coleg Un polițist din Cluj a fost ranit de un șofer care a pornit brusc mașina in…

- Un polițist din Cluj a fost ranit de un șofer care a pornit brusc mașina in timpul unei verificari. In incercarea de a opri mașina, polițiștii au tras trei focuri de arma, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii din Apahida au oprit luni o mașina pe pe raza localitații Dezmir. In…

- Un șofer oprit de polițiști in Dezmir pentru control a fugit de aceștia. Un agent a fost ranit și au fost trase focuri de arma pentru a-l opri pe barbat, care in urma testarii s-a constatat ca bause.

- La data de 6 decembrie, in jurul orei 04.45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au oprit pentru control un autovehicul, pe DN1C – V.O.C.E., pe raza localitații Dezmir. In timpul verificarii autoturismului din exterior, conducatorul auto, respectiv un barbat de 31 de ani, din Cluj-Napoca, a…

- Aventura la un control de rutina al poliției din Apahida. Pe 6 decembrie, in jurul orei 04.45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala au oprit pentru control un autovehicul, pe DN1C – V.O.C.E., pe raza localitații Dezmir. In timpul verificarii autoturismului din exterior, conducatorul auto, respectiv un…

- Urmarire ca-n filme, in toiul nopții, in județul Hunedoara. Polițiștii au pornit pe urmele unei mașini la volanul careia se afla un minor, dupa ce au incercat sa-l traga pe dreapta, dar baiatul de 16 ani nu a oprit la semnalul agenților. In apropierea localitații Ostrov, adolescentul a oprit și a fugit…

- Un barbat, in varsta de 56 de ani, a fost ranit si masina cu care circula a fost avariata, dupa ce un copac a cazut peste autoturism, in timpul mersului, pe DE 581, la iesirea din municipiul Husi, informeaza Agerpres . Copacul cazut s-a infipt in parbrizul autoturismului. „Incidentul a fost anuntat…