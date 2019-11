Seara nefasta pentru un barbat din Timiș, care a provocat un accident rutier și a ajuns la spital, cu rani. Șoferul și-a facut-o cu mana sa, dupa ce, baut fiind, a pierdut controlul volanului și a ajuns in afara carosabilului, in șanț. Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropierea localitații Periam. Barbatul in […] Articolul Un șofer baut a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in șanț a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .