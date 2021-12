Un șofer a trecut frontiera pe contrasens, cu microbuzul plin de oameni, ca să nu intre în carantină Scene incredibile la vama Nadlac: șoferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a intrat in țara pe contrasens ca sa evite triajul epidemiologic. Incidentul s-a petrecut, aseara, in jurul orei 22.50, cand polițistii de frontiera care iși desfașurau activitatea pe sensul de intrare in Romania au observat un microbuz care se deplasa pe contrasens, pe sensul de ieșire din țara. „Microbuzul a fost oprit pentru verificari, ocazie cu care s-a constatat ca la volanul autoturismului se afla un cetațean roman, iar impreuna cu acesta, ca pasageri, se mai aflau opt cetațeni romani,… Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

