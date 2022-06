Un sofer a scos cutitul si a amenintat un motociclist O cearta in trafic ce a avut loc pe o strada din municipiul Bacau s-ar fi putut termina tragic. Dupa ce s-au sicanat si jignit in trafic cei doi „protagonisti” s-au intalnit la un semafor, acolo unde, soferul unui autoturism AUDI a coborat cu un cutit in mana sa isi „reparare onoarea stirbita” de un motociclist care i-ar fi adresat cuvinte jignitoare. „Cu privire la imaginile video aparute in spațiul public, Compartimentul relații publice este abilitat sa comunice urmatoarele: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au fost dispuse masuri de verificare pentru stabilirea cu exactitate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

