Un șofer a răsturnat 1000 de litri de motorină pe o stradă cu trafic intens! Pericol de explozie! A fost pericol de explozie la Tecuci, dupa ce un șofer imprudent a rasturnat o tona de motorina pe o strada cu trafic intens. Pompierii au amendat stația de carburanți și il vor sancționa și pe șofer. Incidentul a avut loc pe una dintre cele mai aglomerate strazi din Tecuci, in imediata vecinatate a unei stații de carburanți. Dupa ce a alimentat de la pompa și a umplut un recipient din plastic cu 1.000 de litri de motorina, conducatorul auto a facut o manevra imprudenta la ieșirea din PECO, moment in care remorca atașata la autoturism a intrat in balans, iar bazinul cu carburat s-a rasturnat aproape… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

