- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar, la volanul unui camion, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit Garzii de Coasta, in data de 25.08.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Un tir plin cu cherestea a fost oprit in noaptea de 5 august de polițiștii Secției Rurale 1 Vadu Moldovei dupa ce oamenii legii au simțit miros de rașina in urma vehiculului. Șoferul in varsta de 44 de ani, din Sadova, a oprit la semnalele regulamentare și a spus ca transporta cherestea. In acest ...

- Un camion incarcat cu cherestea, panouri OSB, plasa si tevi a luat foc in apropierea unui depozit de materiale de constructii situat in zona garii din municipiul Vaslui. Detasamentul de pompieri Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) a intervenit cu doua autospeciale de stingere…

- Un camion care transporta carne s-a rasturnat in aceasta dimineața pe o strada din San Luis, in Argentina, iar un grup de persoane a jefuit o mare parte din marfa. Episodul a fost inregistrat intr-o inregistrare video care a devenit rapid virala pe rețelele de socializare.Incidentul a avut loc pe…

- Intre cele cateva sute de spectatori care au venit sa vada meciul FCSB - PAOK Salonic, 1-1, disputat miercuri seara in Olanda, la Swolgen, o localitate aflata la granița cu Germania, s-a aflat și un personaj important din fotbalul romanesc in urma cu 20 de ani. Unul care a disparut insa complet din…

- FOTO| 22 de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba, dupa un control la un camion care transporta ilegal material lemnos pe DN7 FOTO| 22 de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba, dupa un control la un camion care transporta ilegal material lemnos pe DN7 La data de 26 iunie…

- In data de 22 iunie a.c., polițiștii din cadrul Postului de politie Chiojdu au oprit pentru control, pe DJ103P, un barbat in varsta de 63 de ani, din comuna, care transporta material lemnos cu autoutilitara.

- Un tanar de 29 de ani a salvat viața unui șofer care a provocat un accident grav, luni, 19 iunie 2023, pe autostrada Sebeș-Turda. Tanarul se afla in trafic pe drumul național care in zona respectiva este paralel cu autostrada.