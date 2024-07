Un șofer a rămas fără permis după ce a mâncat o ciocolată cu rom. Aviz amatorilor Un șofer din Alba a fost testat pozitiv la etilotest dupa ce ar fi consumat o ciocolata cu rom, ceea ce a dus la suspendarea permisului sau de conducere. Incidentul a avut loc pe 16 iunie 2023, in jurul orei 19.56, cand polițiștii rutieri l-au oprit și l-au testat cu aparatul etilotest, arata Alba24.ro. „Etilotestul […] The post Un șofer a ramas fara permis dupa ce a mancat o ciocolata cu rom. Aviz amatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

