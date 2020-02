Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției Nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere. Din cercetari a reieșit…

- Un ploiestean de 61 de ani este cercetat de polițiști in urma unui accident rutier care a avut loc marți seara, pe str. Covurlui din Ploiești. Din fericire, evenimentul s-a soldat numai cu pagube materiale, dar numai pentru ca soarta a vrut sa nu se produca o tragedie. "In ziua de 28…

- Pe Calea Circumvalațiunii a avut loc, joi, un accident in care au fost implicate mai multe mașini. Un barbat a ajuns la spital și trei mașini au fost avariate din cauza unui șofer care nu a pastrat distanța regulamentara. Un șofer de 38 de ani circula pe Calea Circumvalațiunii, dinspre strada Republicii,…

- Un barbat a murit si un altul a fost ranit dupa ce masina cu care circulau a iesit de pe carosabil, a lovit un gard de lemn si apoi s-a rasturnat pe cupola. Tragedia s-a produs vineri, in jurul orei 14.30, in satul Paltin, comuna Ulma. Autoturismul marca Ford Mondeo circula pe drumul judetean 209G,…

- Un barbat din Balți care conducea mașina în stare de ebrietate și fara permis de conducere a fost reținut de oamenii legii Acesta a urcat într-o mașina straina cu care a tamponat un pieton, a provocat un accident rutier și a fost la un pas de a mai lovi o persoana, transmite…

- In aceasta dimineata, un barbat de 40 de ani, din Boteni, care conducea un autoturism pe DN 73D, avand directia de deplasare Boteni – Mioveni, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, a acroșat un autoturism parcat in afara parții carosabile și a intrat in coliziune cu un gard din beton. In urma…

- Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, constatate de polițiști Ieri, 16 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat Post-ul Permis de conducere fals, prezentat de un șofer oprit pe DN72 A, la Gheboieni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un filmulet cat o mie de cuvinte a fost realizat prompt astazi pe strada Mitropolit Varlaam din Chisinau de catre un pieton, intituland-ul „Despre cum nesimțirea unora pe alții ii poate costa viața”. Imaginile arata impedimentul gasit de un echipaj de pompieri care s-ar fi aflat la datorie – o masina…