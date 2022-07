Un şofer a murit strivit în cabina cisternei pe care o conducea Soferul unei cisterne care transporta apa a murit luni dupa ce s-a rasturnat cu masina pe un drum din judetul Bistrita-Nasaud. Acesta a ramas blocat in cabina si a fost nevoie de interventia echipajului de descarcerari grele ca sa fie scos, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc pe drumul care face legatura intre localitatile Pintic si Posmus din judetul Bistrita-Nasaud, unde autocisterna s-a rasturnat pe o parte, pe campul de pe marginea drumului. La locul accidentului au fost trimise echipaje de pompieri si de la Serviciul de Ambulanta. „Echipajele de interventie au gasit victima – conducatorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație, in urma caruia un șofer a ramas incarcerat, a avut loc luni dimineața pe drumul ce leaga localitațile Pintic și Posmuș din Bistrița-Nasaud. Conform celor de la ISU, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Lechința, un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detașamentului…

- O cisterna care transporta apa s-a rasturnat, luni, pe un drum din judetul Bistrita-Nasaud. Soferul autovehiculului a fost blocat in cabina si a fost nevoie de interventia echipajului de descarcerari grele pentru ca acesta sa fie scos, decedat, dintre fiarele acesteia, potriivt news.ro Fii…

- O cisterna care transporta apa s-a rasturnat, luni, pe un drum din judetul Bistrita-Nasaud. Soferul autovehiculului a fost blocat in cabina si a fost nevoie de interventia echipajului de descarcerari grele pentru ca acesta sa fie scos, decedat, dintre fiarele acesteia. Accidentul a avut loc pe drumul…

- Un barbat a murit in urma cu puțin timp, dupa ce s-a rasturnat cu autocisterna plina cu apa. Accidentul s-a produs intre localitațile Pintic și Posmuș. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, intre localitațile Pintic și Posmuș. Se pare ca șoferul unei autocisterne cu apa a pierdut controlul volanului…

- Un accident de circulație, in urma caruia un șofer a ramas incarcerat, a avut loc luni dimineața pe drumul ce leaga localitațile Pintic și Posmuș din Bistrița-Nasaud. Conform celor de la ISU, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Lechința, un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detașamentului…

- Un camion care transporta peste patru sute de oi s-a rasturnat, luni seara, pe Drumul National 1 A, la limita dintre judetele Prahova si Brasov. Echipajele ISU actioneaza pentru scoaterea animalelor din vehicul. Autocamionul incarcat cu peste 460 de ovine s-a rasturnat pe o parte, intr-o curba din localitatea…

- La doar 45 de ani, viața pentru Cristian Chira s-a terminat brusc pe o șosea din Spania, in TIR-ul pe care acesta lucra de ani buni. Barbatul originar din Salaj a murit, dupa ce camionul s-a rasturnat și l-a strivat, la o coliziune cu un alt autoturism.

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost gasit inecat in zona orasului Talmaciu, la statia de epurare a apei, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Sibiu, conform Agerpres.Baietelul fusese dat disparut de acasa anterior, in cursul serii."Aseara…