- Un tanar de 29 de ani din Petroșani a murit intr-un teribil accident rutier. Se pare ca acesta a pierdut controlul volanului din cauza unor probleme medicale și a lovit o fetița de șase ani pe trecerea de pietonii. Micuța a fost transportata la spital pentru a primi ingrijirile medicale necesare. Oamenii…

- ACCIDENT la Aiud. Doi tineri au ajuns la spital dupa ce un șofer de 18 ani a lovit cu mașina un cap de pod și s-a rasturnat Doi tineri au ajuns la spital vineri noaptea, dupa ce un șofer in varsta de 18 ani din județul Cluj a lovit cu mașina un cap de pod și s-a rasturnat, pe strada Transilvaniei din…

- O fata de 14 ani a fost a fost prinsa beata la volan, pe o șosea din județul Hunedoara. Politistii hunedoreni au oprit in trafic, miercuri seara, pe o strada din orasul Petrila, un autoturism condus de o fata in varsta de 14 ani, din Petrila.Pe locul din dreapta-fața al autoturismului…

- In data de 09 ianuarie a.c., in jurul orei 20:00, politistii au efectuat semnalul de oprire a unui autoturism care se deplasa pe strada Rascoala, din Petrila, din direcția Rascoala-Cimpa. Conducatorul auto a refuzat sa opreasca autoturismul si a intrat in coliziune cu autospeciala de poliție (a…

- Politiștii din cadrul Poliției municipiului Suceava – Biroul Rutier, au fost sesizați de catre ofițerul de serviciu din cadrul subunitații, cu privire la faptul ca pe str. Aleea Lalelelor a avut loc o tamponare, iar unul din conducatorii autoturismelor este sub influența bauturilor alcoolice. In temeiul…

- O postare pe rețelele de socializare arata inconștiența unor parinți: un barbat aflat la volan, in intersecția de la Podgoria iși ține copilul in brațe in timp ce conduce autoturismul. In cazul unui accident rutier, copilul ar putea fi grav ranit din cauza declanșarii airbagului. The post Inconștiența…

- O fetita de 6 ani a murit dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul duminica dupa-amiaza, in localitatea Ocna de Sus, pe DN 13 A, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Harghita.

- Un barbat de 35 de ani a murit, iar o femeie și doi copii, de 5 și 7 ani, au fost raniți intr-un accident produs marți in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 68, la ieșire din localitatea Sarmizegetusa. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat de…