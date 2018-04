Un şofer a murit carbonizat în urma unui accident pe centura Bucureştiului Drama fara margini in a doua zi de Paște! Un om și-a pierdut viața, dupa ce mașina in care era a fost cuprinsa de flacari. Focul a izbucnit dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și autoturismul s-a izbit puternic de un copac. Accidentul violent a avut loc pe pe soseaua de centura a Bucurestiului. […] The post Un sofer a murit carbonizat in urma unui accident pe centura Bucurestiului appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

