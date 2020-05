Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist in varsta de 65 de ani a decedat, vineri, in urma unui accident rutier produs intr-o intersectie din municipiul Botosani, a declarat, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatul, care se afla pe o…

- Un conducator auto in varsta de 64 de ani, care circula cu autoturismul pe DN 24, a lovit, joi, doua masini parcate pe raza comunei Muntenii de Jos, dupa ce i s-ar fi facut rau la volan si a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un șofer și un biciclist care au fost implicați intr-un accident rutier au fost amendați pentru ca nu aveau declarație pe proprie raspundere pentru circulatie. In cursul zilei de miercuri, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 2E in localitatea Marginea, in apropiere de intersecția cu strada Ștefan…

- Un tanar din Bistrița-Nasaud a ajuns in carantina sub paza, din cauza ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. In plus, a fost amendat cu 2.000 lei. Pentru neresepctarea restricțiilor de circulație, forțele de ordine au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare totala de aproximativ 400.000…

- Barbatul de 30 de ani care, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a produs miercuri dupa-masa un accident pe DN 17D, in urma caruia fiul sau de cinci ani a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit datelor comunicate joi de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Pentru verificarea respectarii la nivelul judetului Bistrita-Nasaud obligatiile impuse de situatia de urgenta declarata la nivel national, echipajele Inspectoratului de Politie Judetean, cele ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean si Politia Locala desfasoara zilnic actiuni si controale in contextul…

- O tanara din comuna Rebra, județul Bistrița-Nasaud, șoferița de TIR, a murit intr-un cumplit accident rutier, pe o autostrada din Franța, in timp ce soțul ei, care se afla la volanul TIR-ului, a fost grav ranit.

- "Un sofer, în vârsta de 65 de ani, din Simleu Silvaniei, în timp ce conducea autobuzul pe Drumul National 1H, prin localitatea Simleu Silvaniei, într-o curba la stânga, a pierdut controlul directiei de deplasare, a parasit partea carosabila si a intrat în…