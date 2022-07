Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, pe autostrada A1 la km 431, pe sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina din județul Timiș, un barbat de 46 ani, conducea un autoturism cu viteza de 230 km/h, in condițiile in care limita…

- Un cal a fost la un pas sa moara mancat de viu de viermi, pana a fost gasit de polițiștii din Holboca. ,,Acest cal a fost lasat timp de mai bine de patru zile legat de un gard, fara apa, in soare, fara pic de umbra, cu o rana la gat foarte urata, plina de viermi. A fost nevoie de intervenția medicului…

- Un barbat din Sibiu a fost prins de politisti cand conducea cu viteza de 218 km/h, pe autostrada Deva-Nadlac. El a ramas fara permis pentru 120 de zile, informeaza News.ro. Potrivit Politiei Romane, un barbat de 43 de ani din Sibiu a fost prins in timp ce conducea cu viteza de 218 kilometri pe ora,…

- Un barbat de 35 de ani s-a filmat in timp ce loveste cu autovehiculul trei masini in municipiul Bacau. Vitezomanul a fugit de la locul accidentului dupa ce a transmis live pe Facebook momentul in care acroseaza autovehiculele parcate. Incidentul a avut loc sambara, 28 mai, pe strada George Bacovia din…

- Un BMW a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce tura motorul in Piața Unirii, zona pietonala din centrul Timișoarei. Polițiștii locali au descoperit ca cel aflat la volan imprumutase mașina de la o cunoștința, iar apoi a abandonat-o chiar in zona sediului Poliției Locale, intr-un loc unde…

- Un șofer a murit, miercuri dupa-amiaza, lovit de un camion, dupa ce a coborat sa stinga flacarile izbucnite la mașina sa, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in orașul Arad. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 541, in…

- Polițiștii au intervenit miercuri, in jurul orei 13.50 la un eveniment rutier pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Din primele date un autovehicul condus de un barbat in varsta de 73 de ani, din comuna Manastireni, in timp ce se deplasa pe strada Frunzișului ar fi parasit partea carosabila, intrand…