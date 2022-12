Un șofer a intrat cu maşina într-o casă, în Ajun de Crăciun! O persoană a ajuns la spital Ieri, la ora 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, in localitatea Halmeu.„Din primele informații mașina a ieșit de pe partea carosabila, oprindu-se intr-o casa de locuit.La fața locului intervine o autospeciala de stingere cu apa și spuma, cu modul de descarcerare, din cadrul SVSU Turț și un echipaj de prim ajutor. S-a solicitat si sprijinul Electrica.In mașina se aflau 2 persoane de sex masculin, dintre care una a fost preluata de catre echipajul de prim ajutor cu fractura la picior.In camera respectiva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

