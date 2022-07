Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 iulie 2022, in jurul orei 19:45, polițistii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un autoturism a lovit un cap de pod, pe strada Dalja Mica, din Petroșani. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca autoturismul in cauza…

- Un șofer de TIR a fost depistat de inspectori de patrulare in stare de ebrietate avansata la volan, in timp ce se deplasa pe strada Grenoble din Chișinau.Conducatorul auto a fost stopat pentru verificari pentru ca se deplasa haotic.

- In parcul Valea Morilor din Capitala mai mulți copaci au fost defrișați ilegal de niște persoane necunoscute. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 11 copaci de salcam cu diametrul 28-62 de centimetri au fost taiați, transmite Știri.md . Potrivit estimarilor, prejudiciul cauzat mediului…

- Un șofer din Capitala a avut parte de mare necaz in dupa-amiaza zilei de sambata. Mașina acestuia a fost rupta in doua de un copac batran care s-a prabușit peste ea.Incidentul s-a produs in jurul orei 14:15, pe strada Dosoftei din Capitala.

- Vineri un barbat din județul Bihor, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Zalau, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de un vehicul cu care se efectuau cursuri pentru obținerea permisului de conducere, care circula in fața sa și a intrat in coliziune cu…

- Accidentul a avut loc, vineri, pe Bd. Nicolae Grigorescu, fiind implicate o autospeciala de politie si un alt autovehicul.Polițista care conducea mașina a fost ranita, fiind transportata la spital.„Conducatorul unui autovehicul in varsta de 71 de ani, care se deplasa pe Bd. Nicolae Grigorescu dinspre…

- Un tanar de 23 de ani a fost lovit de o mașina, la volanul caruia se afla un șofer de 38 de ani din Capitala. Imapctul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant. Conducatorul auto a fugit de la lacul accidentului.

Un sofer beat si fara permis a lovit marti noaptea o alta masina si un stalp de iluminat, pe bulevardul Ghencea, din Capitala. El era urmarit de politisti pentru ca nu oprise la semnalul acestora, potrivit news.ro.