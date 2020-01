Un şofer a intrat cu maşina în biserică pentru a scăpa de Diavol! "Doar aici mă simţeam în siguranţă" O femeie a observat masina blocata la intrarea in biserica si a considerat ca este vorba de un accident, in momentul in care aceasta a verificat situatia, barbatul a deschis geamul si a alungat-o. Acesta a inceput sa strige faptul ca doreste izbavirea sufletului si sa scape de Diavol. Femeia a sunat la serviciile de urgenta, iar in tot acest timp barbatul a fortat usile si a intrat in lacasul sfant. In momentul in care autoritatile au ajuns la fata locului, barbatul le-a marturisit ca doar in biserica se simtea in siguranta fiind posedat de diavol. Barbatul, in varsta de 35 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

