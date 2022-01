Un șofer a fugit de la locul accidentului după ce a lovit cu mașina o fetiță de 11 ani Un șofer a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit o fetița de 11 ani aflata pe trotineta, care traversa neregulamentar. Conducatorul auto a fost prins cateva ore mai tarziu. Accidentul s-a petrecut pe raza Gioseni, din județul Bacau. Șoferul circula regulamentar cand fetița a traversat pe trotineta șoseaua, printr-un loc neregulamentar. Polițiștii […] The post Un șofer a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit cu mașina o fetița de 11 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

