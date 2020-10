Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Iclod, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 171, desi nu detinea permis de conducere. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a relevant o concentratie de…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat”. In fapt, la data de 29 septembrie 2020, in jurul…

- Un tanar, de 18 ani, a fost reținut de polițiștii din Beclean, la scurt timp dupa ce ar fi furat o mașina pe care ar fi condus-o fara permis. Articolul A furat o mașina și s-a rasturnat cu ea in afara drumului. Faptașul nu are permis și este acum reținut de polițiști apare prima data in Someșeanul.ro…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut de polițiștii din Corabia pentru 24 de ore pentru ca a condus fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. La vederea polițiștilor, el a lovit mașina Poliției și a fugit de la fața loculului, relateaza Mediafax.Citește și: VIDEO - Romania inaugureaza…

- Urmare a depistarii, din data de 5 septembrie a.c., a unui barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 222, in localitatea Gradina, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, politistii l au retinut pe acesta pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de astazi…

- Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe DN10 pe directia Buzau catre Brașov (pe raza comunei Cislau), un tanar de 18 ani, din Berca, ar fi pierdut controlul asupra direcției,mașina rasturnandu-se in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu ranirea tanarului,…

- Un barbat de 42 de ani si-a pierdut viata dupa o depasire riscanta cu autoturismul. Acesta a trecut in cascada de alte doua masini dar s-a rasturnat la revenirea pe banda de mers. Masina a fost facuta zob.