Un șofer din Belgia a fost prins in timp ce circula cu 696 de kilometri pe ora, intr-o zona in care limita era de 50 de km/h. Amenda este evident o eroare, iar barbatul a trimis-o inapoi poliției pentru a fi corectata.

Presa belgiana relateaza ca șoferul a fost amendat in orașul Hensies, in apropiere de granița cu Franța, pe un drum care avea limita de viteza impusa la 50 de kilometri pe ora. Ulterior, in casuța poștala, omul a primit o amenda care arata ca a atins 696 de kilometri pe ora, iar, dupa ”o revizuire”, pe amenda a fost notata viteza de 654 de km/h.