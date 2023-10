Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc vineri seara astazi, in jurul orei 20.00, pe DJ706A, in localitatea Chișcadaga, județul Hunedoara.Un barbat de 62 de ani, din Chișcadaga, care mergea cu bicicleta, a cazut pe drum. In timp ce era cazut, a fost lovit de un autoturism condus de un barbat de 68 de ani, din orașul…

- Un sofer de 68 de ani, din Hunedoara, a suferit un infarct dupa ce, vineri seara, a lovit un biciclist de 62 de ani, care inainte de accident cazuse pe carosabil pe un drum judetean dintre localitatile Chiscadaga si Lunca, cei doi barbati fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale.

- Un buștean cazut dintr-un camion cu lemne a strapuns parbrizul mașinii care circula in spatele tirului, pe DN 10. Accident desprins din filmele de groaza ”Final Destination” in Brașov, unde un buștean a cazut dintr-un tir incarcat cu lemne care circula pe DN 10, in zona localitații Teliu, și a strapuns…

- Un buștean cazut dintr-un camion cu lemne a strapuns parbrizul mașinii care circula in spatele tirului, pe DN 10. Accident desprins din filmele de groaza ”Final Destination” in Brașov, unde un buștean a cazut dintr-un tir incarcat cu lemne care circula pe DN 10, in zona localitații Teliu, și a strapuns…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in comuna Cobia. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 41 de ani, din localitatea Cobiuța, in timp ce s-ar fi deplasat pe o bicicleta, pe DJ 702E, fiind…

- Doi barbați din Alba Iulia, sub influența alcoolului, implicați intr-un accident rutier. Biciclist lovit pe trecerea de pietoni Doi barbați din Alba Iulia, unul dintre ei in varsta de 71 de ani, iar altul de 51 de ani, au fost implicați duminica 30 iulie, intr-un accident rutier, in zona noului Mall…

- La data de 23 iulie 2023, in jurul orei 12:40, un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Rapoltu Mare, in timp ce se deplasa cu motocicleta pe DC 38 care face legatura intre localitatea Rapoltu Mare și satul Rapolțel, a pierdut controlul acesteia, s-a dezechilibrat și a cazut in afara parții carosabile,…

- Salvamont Borșa a fost anunțat sambata seara, prin 112, ca un turist a cazut pe o poteca din Pietrosul Rodnei și și-a fracturat piciorul. Ajunși la fața locului, salvatorii montani au constatat ca barbatul este nevatamat, dar in avansata stare de ebrietate. „Alcoolul in varf de munte… confuzie și accidente!…