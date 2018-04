Stiri pe aceeasi tema

- Perna de aer a troleibuzului a explodat in mers, pe bulevardul Saturn, din Brasov, iar impactul a fost atat de puternic incat doi calatori au fost raniti. "Este vorba despre o femeie care a suferit o fractura deschisa la unul dintre membrele inferioare si mai este o a doua victima cu traumatism…

- Justitia a dat inapoi permisul de conducere unui sofer mort, in toamna anului trecut. Barbatul a dat in judecata Politia pentru a scapa de sanctiunea rutiera. A murit in timpul procesului. Valerian Vasiliu a deschis proces dupa ce, pe 9 martie 2017, a fost sanctionat contraventional cu 1.305 lei, reprezentand…

- Un barbat, de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe strada Chiliei, unde in intersectie cu strada Ion Ratiu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani.In urma impactului,…

- Primarul din Seaca de Camp, Iulica Baloi, acuzat ca a batut o femeie. Intreg momentul a fost filmat și facut public pe gazetadedolj.ro . Mariana Pitulici susține ca a fost agresata de primar. La fața locului ajung Salvarea și Poliția. Mariana Pitulici a mers și la medicul legist și a depus și plangere…

- Un barbat de 46 de ani a intrat in vizorul polițiștilor de frontiera, dupa ce oamenii legii au descoperit ca acesta incercase sa introduca ilegal țigari in țara. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, weekendul…

- Un conducator auto de 21 de ani din Brașov a provocat un accident azi-noapte in jurul orei 3:00, avand viteza neadaptata la condițiile de drum, transmite Poliția Sibiu. Accidentul s-a produs pe DN 7 H, in apropiere de intersecția cu Calea Șurii Mici. Tanarul de 21 de ani, care circula spre Șura Mica,…

- Joi, 1 februarie, politistii Serviciului Rutier au desfasurat activitati de supraveghere a traficului pe D.J.186. In jurul orei 16.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus de un barbat pe raza localitatii Oncesti. Intrucat persoana de la volan a ignorat semnalele…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 19.10, pe Drumul Comunal 24, in localitatea Jac, un tanar de 23 ani, din Jac, in timp ce conducea autoturismul a accidentat un barbat de 50 ani, care se afla pe mijlocul parții carosabile. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a transportat victima la domiciliu,…