Un șofer a condus gol pușcă pe autostradă! Care este motivul Martorii care l-au vazut pe șoferul exhibiționist au sunat la 112 pentru ca acesta facea inclusiv gesturi obscene la adresa celorlalți. Prins de polițiști, el a declarat și care este motivul pentru care a condus astfel. Incidentul a avut loc pe Autostrada București-Pitești, iar martorii au sunat la 112 ca sa-l reclame, mai ales ca […] The post Un șofer a condus gol pușca pe autostrada! Care este motivul appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Relația pe care a avut-o cu parinții naturali a fost mereu un subiect delicat pentru Gabriela Cristea. Astazi, in cadrul unui interviu, prezentatoarea TV și-a deschis sufletul plin cu cicatrici și a vorbit despre ziua in care…

Scene de coșmar pe mai multe drumuri din Romania, dupa ce hoții au inceput sa foloseasca o noua metoda de jefuire. Despre aceasta au aflat milioane de romani, dupa ce un bucureștean a postat pe Facebook un mesaj in care […] The…

- Un calator prins fara bilet in trenul IR 1746 Baia Mare – Bucuresti Nord a sunat la 112 si a anuntat ca arunca in aer garnitura. Incidentul a avut loc miercuri seara, in gara Ploiesti Vest, iar pasagerul a fost dus la sectia de politie pentru cercetari. Potrivit unui comunicat de presa…

- Alexander Adamescu a fost arestat preventiv in Marea Britanie, dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta a folosit acte false in instanța in timpul judecarii procesului de extradare, informeaza evz.ro. Adamescu jr. ar fi folosit documente pretins emise de o autoritate publica din Romania, iar…

- Un tanar de 17 ani din localitatea Corbu, Constanța a fost arestat preventiv dupa ce a injunghiat un barbat care s-a uitat urat la el. Incidentul sangeros s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute și, din primele cercetari, se pare ca autorul ar fi consumat etnobotanice. Scene s-a consumat in plina…