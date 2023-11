Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de TIR a murit ars, joi dimineata, dupa ce autotrenul la volanul caruia se afla a intrat in coliziune cu un altul, s-a rasturnat si cabina a fost cuprinsa de flacari. Accidentul s-a produs pe Drumul Național 5, in judetul Giurgiu.Accidentul in care au fost implicate un TIR incarcat cu peleti…

- Accidentul s-a produs miercuri, 8 noiembrie, in jurul orei 8.31, pe DN1, in zona localitații ilfovene Ciolpani. Șoferul, in varsta de 23 de ani, a murit, iar pasagera, de aceeași varsta, a fost ranita, fiind descarcerata, anunța IPJ Ilfov.La fata locului s-au deplasat politistii rutieri din Snagov impreuna…

- O tragedie a avut loc in Timișoara, acolo unde un barbat a murit pe loc dupa ce doua mașini s-au izbit frontal. Impactul devastator s-a produs dupa ce o șoferița a intrat pe contrasens pe șoseaua de centura și s-a ciocnit violent cu un autoturism care circula regulamentar. Barbatul de 48 de ani de la…

- Accident mai puțin obișnuit ieri, pe DN 17D, in orașul Singeorz-Bai. Un caruțaș de 60 de ani a intrat in plin intr-un semn de circulație, dupa ce a pierdut controlul atelajului. Acesta lovea cu bestialitate calul ce tragea caruța. Accidentul s-a petrecut pe DN 17D, la ieșire din orașul Singeorz-Bai,…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident intre doua mașini, pe Drumul Național 5, intre București și Giurgiu. Circulația se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune,…

- Un accident in care au fost implicate doua tiruri și doua autoturisme s-a produs marți pe autostrada A1. Mai multe persoane sunt ranite și elicopterul SMURD a fost trimis la fața locului. Circulația mașinilor este blocata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Au aparut noi imagini si informatii de la accidentul mortal din Popesti-Leordeni provocat de un sofer baut si drogat. Imediat dupa ce a provocat tragedia, barbatul a vrut sa plece de la fata locului, pe motiv ca trebuie sa ajunga la mama sa la azil. Intre timp au aparut detalii socante. Barbatul este…