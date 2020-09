Stiri pe aceeasi tema

- Un sobolan african marsupial antrenat sa detecteze mine terestre in Cambodgia, a doua cea mai afectata tara dupa Afganistan de acest tip de arme, a fost decorat vineri cu medalia de aur pentru ''curaj si devotament'', transmite EFE, potrivit Agerpres. Magawa, un sobolan african urias, in varsta de…

- Poliția elena a arestat cinci migranți suspectați de provocarea deliberata a focului care a distrus complet tabara de refugiați Moria de pe Insula Lesbos, potrivit unui anunț al guvernului grec citat de Reuters și Ekathimerini.Ministrul elen pentru protecție civila Michalis Chrisohoidis a anunțat…

- Talibanii au anuntat un armistitiu de trei zile - incepand de vineri - in Afganistan, cu sarbatorii musulmane ocazia sarbatorii musulmane Eid al-Adha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Pentru ca poporul nostru sa poata petrece trei zile de Eid (al-Adha) in incredere si bucurie, toti combatantii…

- Oficiali la varf de la Petagon s-au angajat sa „ia masuri” in cazul in care armata americana coroboreaza informatii cu privire la primele platite de catre Moscova pentru uciderea unor militari americani in Afganistan, relateaza AFP.

- Primul mandat al lui Donald Trump la Casa Alba a fost punctat de încercarile nereușite de apropiere cu Rusia, relateaza AFP. Și acum, când se apropie de sfârșit, tot dosarul rus pare sa fie de actualitate, în contextul scandalului recompenselor oferite de Rusia în schimbul…